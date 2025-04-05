2025-04-05 08:40:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

هوت مؤشرات بورصة وول ستريت بشكل حاد في نهاية تعاملات الجمعة تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية فيما أسماه يوم التحرير، والرد الصيني بفرض رسوم على كل وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 34. دخل مؤشر ناسداك رسميًا في مرحلة السوق الهبوطية Bear Market بعدما فقد أكثر من 21 من ذروته المسجّلة في ديسمبر، ما يعكس حالة ذعر واسعة بين المستثمرين. العقود الآجلة لخام برنت تهبط عند التسوية لأدنى مستوى لها منذ أغسطس 2021 في المقابل، رفع بنك جي بي مورغان احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود إلى 60، وسط مؤشرات سلبية متزايدة في سوق العمل والطلب. وتكبدت الأسواق الأميركية خسائر صادمة تجاوزت 6 تريليونات دولار في يومين فقط، في أسوأ موجة نزيف منذ أزمة 2008، ما يثير القلق بشأن التداعيات المحتملة للسياسات التجارية على الاقتصاد العالمي. وتراجعت مؤشرات ستاندرد آند بورز وناسداك وداو جونز عند الإغلاق لتتكبد أكبر خسارة مئوية أسبوعية منذ مارس 2020. وسجلت المؤشرات أكبر انخفاض على مدار يومين منذ مارس 2020. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 9.08 على أساس أسبوعي فيما انخفض مؤشر ناسداك 10.02 وتراجع مؤشر داو جونز 7.86. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام