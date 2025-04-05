2025-04-05 08:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة في منفذي الشيب والشلامجة.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في واجبين منفصلين تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من خلال التفتيش الدقيق لكافة البضائع والاشخاص، من ضبط حبوب مخدرة وإلقاء القبض على حائزيها في منفذي الشيب والشلامجة الحدوديين".

وأضاف أن "مديرية منفذ الشيب بالتعاون مع الدوائر العاملة، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي الجنسية، ضبطت بحوزته حبوباً مختلفة الأنواع يشتبه بأنها مخدرة"، لافتاً الى أن "مديرية منفذ الشلامجة، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي في صالة الوافدين، ضبط بحوزته (2000) حبة نوع (نيمادول) مخبأة داخل كيس بلاستك في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".

وأشار الى أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية وإحالة المتهمان والحبوب المضبوطة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".