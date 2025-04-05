الأنواء الجوية: استمرار الحالة المطرية وارتفاع في درجات الحرارة

2025-04-05 08:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار الحالة المطرية وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجنوبية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي المطر (5-7) كم".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، كالتالي: دهوك والسليمانية 23، نينوى وأربيل 26، الأنبار 30، كركوك 27، صلاح الدين 28، الأنبار 30، بغداد وميسان 31، كربلاء المقدسة وواسط والبصرة32، الديوانية وبابل 33، النجف الاشرف 34، ذي قار 35، والمثنى 36".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجنوبية الغربية من المنطقة الجنوبية، وسيكون الطقس صحواً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المناطق كافة مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"

وبين، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى معتدلة الشدة في المنطقة الشمالية تكون رعدية أحياناً، وسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم".