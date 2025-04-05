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› فيديو | رسائل "خاطئة" تقلق أوكرانيين في أميركا
فيديو | رسائل "خاطئة" تقلق أوكرانيين في أميركا
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2025-04-05 09:00:02 - المصدر: قناة العربية
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