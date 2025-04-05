أسعار النفط العراقي تسجل أسوأ أداء أسبوعيا

2025-04-05 09:35:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، خلال تعاملات نهاية الأسبوع في السوق العالمية أسوأ أداء أسبوعيا على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 66.97 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 70.25 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 3.28- لكليهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً آخر في أسعار النفط العالمي حيث سجل خام برنت البريطاني 65.58 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 61.96 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير -4.94 لكليهما.

المصدر: "بغداد اليوم" + وكالات