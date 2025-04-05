2025-04-05 09:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، عن ضبط واحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة في منفذي الشيب والشلامجة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مديرية منفذ الشيب بالتعاون مع الدوائر العاملة، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي الجنسية، ضبط بحوزته حبوب مختلف الانواع يشتبه بأنها مخدرة".

وأضافت انه "وفي ذات السياق تمكنت مديرية منفذ الشلامجة، من إلقاء القبض على مسافر عراقي في صاله الوافدين، ضبط بحوزته (2,000) حبه نوع نيمادول مخبأه داخل كيس بلاستك في محاولة فاشلة لتهريبها وادخالها البلد".

وأكدت الهيئة انه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية وإحالة المتهمان والحبوب المضبوطة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم".