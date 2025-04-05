تحذير من صواعق وأمطار غزيرة وسيول في سبع محافظات

2025-04-05 09:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم السبت، من غزارة الأمطار وصواعق البرق وسيول الأودية في عدة مناطق من البلاد اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة في تقريرها اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن فرص هطول الأمطار ستنتهي خلال ساعات صباح اليوم في محافظة الأنبار والمناطق الغربية من البلاد، لتتبعها مدن وسط البلاد والشمال الغربي.

وأضاف التقرير أن فرص الأمطار ستتوقف في بعض مدن جنوب البلاد خلال ساعات الظهر، على أن تعود بشكل متفرق يوم غدٍ الأحد.

وأشار التقرير إلى أن مدن شمال وشرق العراق، بالإضافة إلى مدينتي ديالى وصلاح الدين، ستستمر فيها فرص هطول الأمطار حتى مساء وليل اليوم السبت.

كما حذرت الهيئة من غزارة الأمطار وصواعق البرق وسيول الأودية التي ستؤثر على محافظات صلاح الدين، كركوك، فضلا عن أربيل، السليمانية، دهوك ضمن اقليم كوردستان، وشرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وشمال محافظة ديالى.