2025-04-05 09:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يمنح تطبيق تيك توك مهلة إضافية تصل إلى 75 يوما للعمل داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتأمين مستقبل التطبيق وضمان استمراره ضمن السوق الأمريكية. وفي تصريح له، أكد ترامب أن إدارته بذلت جهودا حثيثة للتوصل إلى حلول تُبقي تيك توك نشطا في البلاد، مشيراً إلى أن الاتفاق يتطلب المزيد من العمل لضمان توقيع كافة الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة. وقال ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا في الحفاظ على تيك توك في أمريكا، لكن الصفقة تحتاج إلى بعض الوقت للانتهاء بشكل كامل. كما أعرب عن رغبته في التعاون مع التطبيق وإدارة الصين للتوصل إلى اتفاق يخدم الجميع، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو عدم إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة. يأتي هذا التطور بعد أشهر من التوترات بين واشنطن وبكين حول مستقبل تيك توك، الذي يعتبر واحداً من أكثر التطبيقات شعبية عالمياً، خاصة بين الشباب. وكانت ضغوط أمنية وسياسية قد فرضت على التطبيق بسبب مخاوف من إمكانية استخدام بيانات المستخدمين الأمريكيين لأغراض تجسسية أو سياسية. ويبقى السؤال الآن حول مدى قدرة الأطراف المعنية على إتمام الصفقة خلال المهلة الجديدة، وما إذا كان الحل المقترح سيحظى بموافقة السلطات الأمريكية والصينية على حد سواء. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام