مصرع مسن وإصابة 3 أشخاص بحادث سير مأساوي في كركوك

2025-04-05 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر طبي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، بمصرع مسن وإصابة ثلاثة شباب بحادث سير مروّع وقع قرب قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وأوضح المصدر، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "مجموعة من الشباب كانوا يستقلّون دراجة نارية، دهسوا مسنّاً أثناء مروره على طريق زراعي قرب الحويجة، ما أدى إلى مصرعه على الفور".

وأضاف أن "الدراجة النارية انقلبت عقب الحادث، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من الشباب بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى"، مشيراً إلى أن "أحدهم حالته حرجة".

ولفت المصدر إلى أن "السرعة العالية وعدم الانتباه من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الحادث"، مبيناً أن "هذا الحادث يُعدّ التاسع من نوعه ضمن قضاء الحويجة ونواحيه خلال الأيام العشرة الماضية".