الدينار العراقي يتراجع مجددا امام الدولار في بغداد واربيل

2025-04-05 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 147700 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، وبلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147450 دينارا.