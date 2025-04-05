2025-04-05 11:00:05 - المصدر: ايشان

أثار بيان صادر عن محافظ الديوانية، عباس شعيل الزاملي، بشأن الإضراب الذي تشهده الكوادر التربوية والتعليمية في المحافظة، موجة من التساؤلات، بعد أن لاحظ متابعون تشابهاً لافتاً بينه وبين بيان مماثل أصدره محافظ بابل، عدنان فيحان الدليمي، قبل نحو خمس ساعات فقط. البيانان، اللذان تناولا الموقف الرسمي للمحافظتين من الإضراب، جاءا بصياغة متقاربة في اللغة […]

ظهرت المقالة محافظ الديوانية يعيد صياغة بيان محافظ بابل حول الإضراب التربوي أولاً على ايشان.



