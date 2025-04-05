تحديد مدة منع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية

2025-04-05 12:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة الزراعة، اليوم السبت، فترة منع صيد الأسماك والمناطق المحظورة، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، إن دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في العراق، خاصة مع بدء موسم تكاثر الأسماك. وأضاف أن هذا القرار يمنع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية الأهوار، والبحيرات، والأنهار، مبيناً أن القرار بدأ من 15 شباط وسيستمر لغاية 15 نيسان في المحافظات الجنوبية، والى 1 أيار في مناطق الوسط، والى 1 تموز في مناطق كركوك ونينوى. وأوضح سهر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الصيد واستغلال الأحياء المائية رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000 وتعليمات رقم 10 لسنة 2000 بحق المخالفين لصيد الأسماك، مؤكداً أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة البيئية التابعة الى وزارة البيئة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام