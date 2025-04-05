الحدود: القبض على 10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات

2025-04-05 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، قبض على 10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن جهودها في منع إدخال المخدرات، وبعمليات منفصلة، تمكنت مراكز شرطة جمرك الشلامجة وزرباطية والمنذرية والشيب التابعة لمديرية شرطة الكمارك من ضبط (10) مسافرين بينهم (6) أجانب".

واضافت انه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة تشمل (هيروين، كرستال، ترياك، ماريجوانا، ترامادول، حشيشة)"، مؤكدة انه "تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".