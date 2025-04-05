2025-04-05 12:18:05 - المصدر: ايشان

أقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساعده للشؤون البرلمانية شهرام دبيري، بعد تأكيد تقارير عن قيام الأخير برحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عطلة عيد النوروز، وذلك وفقًا لمرسوم رسمي وجّهه بزشكيان إلى مجلس الشورى الإسلامي. وجاء في نص المرسوم، الذي وُجّه مباشرة إلى دبيري، أن “السفر الباهظ التكاليف للمسؤولين، حتى لو تم على نفقتهم الخاصة، […]

ظهرت المقالة سفرة إلى القطب الجنوبي تكبد مسؤولا إيرانيا منصبه: تكاليف لا تُغتفر أولاً على ايشان.



