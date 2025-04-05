2025-04-05 12:18:05 - المصدر: ايشان

تستمر عمليات القتل والإعدامات الميدانية على أساس طائفي، رغم الصرخات الدولية والوعود الحكومية بإيقافها لتجنب الصراعات الطائفية التي تهدد السلم الأهلي في سورية، حيث سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان 22 حالة قتل طائفي بينهم طفلان منذ عيد الفطر. ومنذ يوم الاثنين 31 آذار الذي يوافق اليوم الأول لعيد الفطر، قتل الطفل ابراهيم شاهين بدم بارد […]

ظهرت المقالة منذ عيد الفطر.. المرصد السوري يسجل 22 حالة قتل طائفي جديدة بينهم طفلان أولاً على ايشان.



