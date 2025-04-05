من طشقند.. العراق يطالب الدول الآسيوية بالتصويت على إيقاف الاعتداءات الصهيونية

2025-04-05 12:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب وفد نيابي عراقي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، بالتصويت على ايقاف الاعتداءات الصهيونية خلال الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وفدا من مجلس النواب العراقي برئاسة ارشد الصالحي شارك اليوم في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الآسيوية في طشقند، على هامش الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش القضايا التي ستعرض في اجتماع الجمعية البرلمانية الدولية، واهمها الاعتداء الصهيوني على الاراضي الفلسطينية".

وتابع أن "الوفد طالب بتصويت جميع الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية لصالح البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية لوقف الاعتداءات الصهيونية، فضلا عن المطالبة بتشكيل لجان من اجل طلب دعم الدول الأخرى للتضامن من البند العربي".