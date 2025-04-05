ديالى.. حملة كبرى لملاحقة "الحمى النزفية" ومكافحة "القراد الناقل"

2025-04-05 12:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أطلقت محافظة ديالى، يوم السبت، أكبر حملة من نوعها للتحري عنمرض الحمى النزفية ومكافحة الناقل الأساسي له، في إطار الإجراءات الوقائية المبكرةلحماية الصحة العامة.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمد غضبان، في تصريح لوكالة شفقنيوز، إن "المحافظة لم تسجل حتى الآن أي إصابات مؤكدة بمرض الحمى النزفية،إلا أن اكتشاف الإصابات لا يمكن أن يتم إلا بعد انتقال العدوى إلى الإنسان، وهو مايتطلب استباق الخطر بحملة شاملة".

وأضاف غضبان، أن "الحملة التي ستنطلق يوم غد الأحد، تشمل التحري عنالإصابات في المناطق الريفية والزراعية، إلى جانب تنفيذ حملات واسعة لمكافحةالقراد (الناقل الرئيسي للمرض)، من خلال استخدام المبيدات وتغطيس المواشي في عمومالمحافظة".

وأشار إلى أن "المستشفى البيطري تسلّم كميات كافية من المبيدات الخاصةبمكافحة الطفيليات الناقلة قبيل عطلة عيد الفطر، ما يمكّن الفرق البيطرية من تنفيذالحملة وفق جدول زمني يغطي جميع المناطق المهددة".

يُذكر أن محافظة ديالى كانت قد سجلت في العام الماضي عدة حالات إصابة بمرضالحمى النزفية، بعضها أودى بحياة المصابي، كما سجلت محافظات أخرى مثل نينوى وذيقار حالات إصابة أو اشتباه بالمرض في الأسابيع الماضية، ما يعزز الحاجة إلى اتخاذإجراءات وقائية عاجلة.