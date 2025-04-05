السوداني يعلن اتمام الاتفاقية الصينية بانجار 1000 مدرسة نموذجية في العراق

2025-04-05 12:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إنجاز كامل المشروع ضمن الاتفاقية بين العراق والصين البالغ 1000 مدرسة.

جاء ذلك خلال افتتاحه عبر دائرة تلفزيونية، (210) مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق ضمن تلك الاتفاقية.

وكان السوداني قد دشنّ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2024، 790 مدرسة نموذجية في عموم محافظات البلاد. تم تنفيذها عن طريق الاتفاقية الإطارية الصينية.