اليوم ..الفتوة يضيّف الحشد وكربلاء يلاقي الشرطة في نخبة اليد
2025-04-05 12:50:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
تنطلق اليوم السبت منافسات الدور السابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين في الموصل وكربلاء.
وتشهد قاعة الفتوة بمحافظة نينوى في الساعة الثانية ظهراً لقاء أصحاب الأرض نادي الفتوة وضيفه فريق الحشد الشعبي .
وتضيّف قاعة الجماهير بمحافظة كربلاء في الساعة الثانية ظهراً مباراة كربلاء مع ضيفه فريق الشرطة .
تنطلق اليوم السبت منافسات الدور السابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين في الموصل وكربلاء.
وتشهد قاعة الفتوة بمحافظة نينوى في الساعة الثانية ظهراً لقاء أصحاب الأرض نادي الفتوة وضيفه فريق الحشد الشعبي .
وتضيّف قاعة الجماهير بمحافظة كربلاء في الساعة الثانية ظهراً مباراة كربلاء مع ضيفه فريق الشرطة .