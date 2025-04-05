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اليوم ..الفتوة يضيّف الحشد وكربلاء يلاقي الشرطة في نخبة اليد

اليوم ..الفتوة يضيّف الحشد وكربلاء يلاقي الشرطة في نخبة اليد
اليوم ..الفتوة يضيّف الحشد وكربلاء يلاقي الشرطة في نخبة اليد
2025-04-05 12:50:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
تنطلق اليوم السبت منافسات الدور السابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025) بإقامة مباراتين في الموصل وكربلاء.
وتشهد قاعة الفتوة بمحافظة نينوى في الساعة الثانية ظهراً لقاء أصحاب الأرض نادي الفتوة وضيفه فريق الحشد الشعبي .
وتضيّف قاعة الجماهير بمحافظة كربلاء في الساعة الثانية ظهراً مباراة كربلاء مع ضيفه فريق الشرطة .

اليوم ..الفتوة يضيّف الحشد وكربلاء يلاقي الشرطة في نخبة اليد

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