اختيار زيدان إقبال ضمن تشكيلة شهر آذار في الدوري الهولندي

2025-04-05 12:50:02 - المصدر: واع

بغداد-واعاختيرلاعب لاعب منتخبنا الوطني ونادي اوتريخت الهولندي زيدان إقبال ضمن تشكيلة شهر آذار لأفضل اللاعبين في الدوري الهولندي.وذكر بيان لموقع الدوري الهولندي (Eredivisie) أنه تم اختيار لاعب المنتخب الوطني ونادي أوتريخت الهولندي زيدان أقبال ضمن التشكيلة الأفضل للاعبي الدوري الهولندي عن شهر آذار (2025).ويشرف على اختيار أفضل اللاعبين في الدوري الهولندي محللين مختصين يتم خلالها الاعتماد على إحصائيات اللاعبين المقدمة خلال المباريات.ويبلغ زيدان إقبال من العمر (21) عاماً ويرتدي الرقم (14) مع نادي أوتريخت الهولندي وعقده ساري لغاية 30/6/2027.