العراق.. إنجاز كامل المشروع البالغ 1000 مدرسة

2025-04-05 12:50:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عبر دائرة تلفزيونية، 210 مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق، فيما أعلن عن إنجاز كامل لمشروع الاتفاقية الصينية البالغ عدده 1000 مدرسة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن السوداني افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، 210 مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق ضمن الاتفاقية العراقية الصينية. وأعلن رئيس الوزراء، وفقاً للبيان عن إنجاز كامل المشروع البالغ 1000 مدرسة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام