بايرن ميونخ ينهي مسيرة مولر في أليانز أرينا

2025-04-05 14:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أنه لن يجدد عقد نجمه توماس مولر.

وقال بايرن ميونخ، في بيان على موقعه الرسمي، انه "قرر وبالتراضي مع توماس مولر، إنهاء مسيرة فريدة امتدت على مدار 25 عامًا وتوجت بـ33 لقبًا في صيف العام الحالي".

وأضاف، "وُلد مولر في ولاية بافاريا، وانضم لأكاديمية بايرن ميونخ في سن العاشرة في صيف عام 2000، وخاض رحلة تطور لا مثيل لها، وصنع التاريخ مع النادي، وحقق كل ما يمكن الفوز به، وأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي برصيد 743 مباراة رسمية".

وتابع، "سيكرّم النادي المسيرة العظيمة لمولر بعدة طرق، من بينها إقامة مباراة تكريمية خاصة به. كما تم الاتفاق على أن يخوض الفائز بكأس العالم والثلاثية مرتين آخر مبارياته بقميص بايرن خلال كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 حزيران، و13 تموز".

وقال توماس مولر، "من الواضح أن اليوم ليس كأي يوم بالنسبة لي. ستنتهي رحلتي التي امتدت لـ25 عامًا كلاعب في بايرن ميونخ هذا الصيف. لقد كانت رحلة مذهلة، مليئة بالتجارب الفريدة، واللحظات الرائعة، والانتصارات التي لا تُنسى".

المصدر: وكالات