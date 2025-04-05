خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية

2025-04-05 14:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة ستكون حاسمة وشديدة. وقال الربيعي، إن مجلس المحافظة، بالتعاون مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لضبط المخالفات، لافتاً إلى أن الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عنهم. وأضاف أن التسعيرة الرسمية لهذا الشهر حُددت بـ10 آلاف دينار للأمبير، وهو مبلغ اعتبره المجلس مناسباً رغم الأوضاع الاقتصادية، مشدداً على أن أي تجاوز على التسعيرة سيُقابل بإجراءات صارمة. ورغم هذه التطمينات، أكد مواطنون أن أصحاب المولدات ما زالوا يتصرفون دون رقابة فعلية. وقالت ولاء أحمد من منطقة الدورة إن سعر الأمبير في منطقتها يبلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي، مضيفة: لا أحد يحاسبهم، وإذا قدّمت شكوى، يتم قطع الكهرباء عن منزلك، وتتحمل وحدك الضرر. أما حسن كاظم من منطقة الحسينية، فأشار إلى أن سعر الأمبير لتشغيل الذهبي يبلغ 15 ألف دينار، وأن أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية، في ظل غياب المتابعة الفعلية من الجهات المعنية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام