2025-04-05 14:10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف مكتب الاحصاء الامريكي للتجارة، ان معدل الصادرات العراقية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 7 مليارات دولار سنويا. وذكر المكتب في احصائية، ان قيمة الصادرات العراقية من السلع لأمريكا تبلغ معدل 7 مليارات و420 مليون دولار سنويا، مشيرا الى ان امريكا فرضت على العراق تعرفة جمركية تبلغ 39 . واضافت ان حصة السلع العراقية من اجمالي واردات السلع الامريكية من دول العالم تساوي 0.22، مشيرة إلى أن قيمة الميزان التجاري يساوي 5.70 مليارات دولار. والميزان التجاري هو الفرق بين قيمة السلع التي تصدرها دولة ما وقيمة السلع التي تستوردها. إذا تجاوزت الصادرات الواردات ، فإن الدولة لديها فائض تجاري ويقال إن الميزان التجاري إيجابي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام