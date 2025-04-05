الكرخ يضيف دجلة الجامعة لحساب المربع الذهبي لدوري السلة

2025-04-05 14:15:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيضيف فريق الكرخ في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت نظيره دجلة الجامعة لحساب سلسلة مباريات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز للموسم الحالي (2024-2025).وكان فريق دجلة الجامعة قد حقق فوزاً سهلاً وبفارق مريح على الكرخ في افتتاح سلسلة مواجهات الفريقين لحساب المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز بنتيجة (87-64) نقطة.وكانت مباريات سلسلة المربع الذهبي قد انتهت بفوز الدفاع الجوي على الشرطة (84-76) نقطة، ودجلة الجامعة على الكرخ(87-64)نقطة، والدفاع الجوي على الشرطة مرة ثانية بنتيجة (95-88)نقطة.يذكر أن منافسات المربع الذهبي تضم أندية الكرخ ودجلة الجامعة والشرطة والدفاع الجوي.