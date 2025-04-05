الكرخ يضيف دجلة الجامعة لحساب المربع الذهبي لدوري السلة
2025-04-05 14:15:03 - المصدر: واع
بغداد-واع
يضيف فريق الكرخ في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت نظيره دجلة الجامعة لحساب سلسلة مباريات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز للموسم الحالي (2024-2025).
وكان فريق دجلة الجامعة قد حقق فوزاً سهلاً وبفارق مريح على الكرخ في افتتاح سلسلة مواجهات الفريقين لحساب المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز بنتيجة (87-64) نقطة.
وكانت مباريات سلسلة المربع الذهبي قد انتهت بفوز الدفاع الجوي على الشرطة (84-76) نقطة، ودجلة الجامعة على الكرخ(87-64)نقطة، والدفاع الجوي على الشرطة مرة ثانية بنتيجة (95-88)نقطة.
يذكر أن منافسات المربع الذهبي تضم أندية الكرخ ودجلة الجامعة والشرطة والدفاع الجوي.
يضيف فريق الكرخ في الساعة السادسة من مساء اليوم السبت نظيره دجلة الجامعة لحساب سلسلة مباريات المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز للموسم الحالي (2024-2025).
وكان فريق دجلة الجامعة قد حقق فوزاً سهلاً وبفارق مريح على الكرخ في افتتاح سلسلة مواجهات الفريقين لحساب المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز بنتيجة (87-64) نقطة.
وكانت مباريات سلسلة المربع الذهبي قد انتهت بفوز الدفاع الجوي على الشرطة (84-76) نقطة، ودجلة الجامعة على الكرخ(87-64)نقطة، والدفاع الجوي على الشرطة مرة ثانية بنتيجة (95-88)نقطة.
يذكر أن منافسات المربع الذهبي تضم أندية الكرخ ودجلة الجامعة والشرطة والدفاع الجوي.