السوداني يعلن اتمام الاتفاقية الصينية بانجاز 1000 مدرسة نموذجية في العراق

2025-04-05 14:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إنجاز كامل المشروع ضمن الاتفاقية بين العراق والصين البالغ عدده 1000 مدرسة.

جاء ذلك خلال افتتاحه عبر دائرة تلفزيونية، (210) مدارس نموذجية في مختلف محافظات العراق ضمن تلك الاتفاقية.

وكان السوداني قد دشنّ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2024، 790 مدرسة نموذجية في عموم محافظات البلاد. تم تنفيذها عن طريق الاتفاقية الإطارية الصينية.

وقال السوداني في كلمة له اليوم عبر الدائرة التلفزيونية، ان "هذا المشروع شهد العمل في ظل 3 حكومات، واليوم أنجز بالكامل دون أي توقف أو تلكؤ خلال سنتين كاملتين"، مشدداً على "ضرورة أن يكون هذا المنجز عاملاً اساسياً للنهوض بواقع العملية التربوية، بوصفها الأساس للتنمية المستدامة".

وبين أن هذه المدارس ستعالج مشاكل الاكتظاظ والدوام الثلاثي، وتوفر بيئة جديدة وملائمة للدراسة، حيث نفذت بتصاميم حديثة راعت كل الاحتياجات المطلوبة، مؤكداً أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً في قطاع التربية، عبر تفعيل المشاريع المتلكئة وخصوصاً المشروع رقم 1 والمشاريع الأخرى، وانتهاءً بمشروع الألف مدرسة.

كما أشاد السوداني، بالتعاون المثالي بين القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية، والذي ساعد في انجاز هذا المشروع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على استمرار حملة بناء المدارس وفق رؤية جديدة، وذلك عبر صندوق العراق للتنمية من خلال الانطلاق بمشروع تنفيذ 600 مدرسة، موضحاً انه بتهيئة الأراضي في المحافظات سنغطي كل الاحتياجات قريباً.

وقد توزعت المدارس الألف بواقع؛ 144 لمحافظة بغداد، و52 لميسان، و92 لنينوى، و 106 لـ ذي قار، و51 للأنبار، و78 لصلاح الدين، و61 للديوانية، و40 للنجف الأشرف، و45 لبابل، و44 لكركوك، 56 لديالى، و44 لكربلاء المقدسة، و48 لواسط، و53 للمثنى، و86 للبصرة.