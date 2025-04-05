اتحاد الكرة يستدعي مدرب زاخو بعد تصريحاته حول الأمن في العراق

2025-04-05 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررتلجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، استدعاء مدرب نادي زاخو،القطري طلال البلوشي، للمثول أمامها يوم الاثنين المقبل، على خلفية تصريحاتهالمثيرة عقب مباراة فريقه أمام نادي دهوك ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وذكر الاتحاد فيبيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي الذيعقد عقب مباراة دهوك وزاخو التي جرت في الأسبوع الماضي ضمن دوري نجوم العراق، قررتلجنة الانضباط استدعاء طلال البلوشيللمثول أمامها يوم الاثنين المقبل، الموافق 7 نيسان 2025، في تمام الساعة الثانيةعشرة ظهراً بمقر الاتحاد".

وكان البلوشي قدوجّه انتقادات شديدة خلال المؤتمر الصحفي، معبّراً عن صدمته من التجاوزات التيتعرض لها فريقه، قائلاً إنه "لأول مرة أشعر بفقدان الأمان في العراق"،مشيراً إلى "تعرض لاعبي وإداريي زاخو وجماهير الفريق لاعتداءات من قبل رجالالأمن".

وأضاف أن"ما حدث لا يمكن أن يُقبل في ملاعب كرة القدم"، مشيراً إلى أن"رجال الأمن مسؤولون عن حماية جميع اللاعبين والجماهير، لا عن التحيز أواستخدام العنف".

في المقابل،أعلنت مديرية شرطة محافظة دهوك، أنها بدأت بإجراءات التحقيق مع المتورطين في أحداثالشغب، مؤكدة أنها أوقفت عدداً من الأشخاص، بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبةلتحديد هوية المتسببين، متعهدة بمحاسبتهم وفق القانون.

ودعت الشرطة،جماهير الناديين إلى "التحلي بضبط النفس، وتجنب الانجرار خلف مثيريالفتنة"، مؤكدة أن "ناديي دهوك وزاخو يتمتعان بسمعة رياضية محترمة، ويجبدعم مسيرتهما بروح رياضية مسؤولة".