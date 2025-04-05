الغزي: إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يعكس التزام الحكومة بتعهداتها

2025-04-05 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم السبت، إن إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، المُتمثل بإكمال (1000) مدرسة في جميع المحافظات يعكس التزام الحكومة بتعهداتها في ملف تطوير البنى التحتية للقطاع التربوي.

وقال الغزي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بكل فخر واعتزاز، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا الكريم بمناسبة إنجاز مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، المُتمثل بإكمال (1000) مدرسة في جميع المحافظات خلال فترة سنتين ونصف، والذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية الرائدة التي نفذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية؛ بهدف تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى الخدمات التربوية في مختلف محافظات العراق".

وأضاف، أن "هذا المنجز الوطني يعكس التزام الحكومة بتعهداتها في ملف تطوير البنى التحتية للقطاع التربوي وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات الملاكات التعليمية والتدريسية والطلبة".

وتابع: "نعبر عن بالغ تقديرنا وامتناننا لدعم رئيس مجلس الوزراء المستمر خلال مراحل تنفيذ المشروع"، مؤكدًا، أن "هذا الإنجاز ما كان ليرى النور لولا العزم الصادق والإرادة الجادة لكوادرنا البطلة في سبيل بناء مستقبل واعد لأبناء العراق".

وأضاف، "نتقدم بالشكر والتقدير لملاكات دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، والجهات الساندة من وزارات، الإعمار والإسكان والتخطيط والمالية والتربية والمحافظات ومؤسسات فنية وهندسية، وكل الكوادر التي عملت بتفانٍ ومهنية عالية".

وواصل الغزي، أن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجية لا يمثل مجرد إنشاءات هندسية، بل هو استثمار حقيقي في الإنسان العراقي، وركيزة أساسية في بناء مجتمع متعلم ومنتج، يملك أدوات التقدم والمعرفة".

وختم بالقول: "نبارك لجميع من أسهم في هذا الإنجاز الوطني، ونجدد التزامنا الكامل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمواصلة دعم ومتابعة مثل هذه المشاريع الحيوية، خدمة لعراقنا العزيز وأجياله المقبلة".