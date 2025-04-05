2025-04-05 16:45:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال عام 2024 بنسبة 10.7 على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 215.7 مليار ريال قطري، متأثرًا بارتفاع قيمة فاتورة الواردات. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية للعام الماضي انخفاض قيمة الصادرات القطرية إلى الأسواق الدولية بنسبة 2.75 لتبلغ 346 مليار ريال، في حين سجلت الواردات السلعية زيادة سنوية بنسبة 13.9 لتصل إلى نحو 130.3 مليار ريال. وتصدّرت الصين قائمة الشركاء التجاريين لقطر في عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 80 مليار ريال، توزّعت بين صادرات قطرية إلى بكين بقيمة 62.4 مليار ريال، وواردات سلعية من الصين بقيمة 17.7 مليار ريال قطري، وذلك وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الوطني للتخطيط. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام