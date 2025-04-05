2025-04-05 16:54:05 - المصدر: ايشان

يسعى الكثيرون إلى اتباع أنماط حياة صحية، لكنهم قد يغفلون عن مخاطر كامنة في عاداتهم اليومية التي تبدو بسيطة وغير ضارة، والتي قد تحمل في طياتها أضرارا جسيمة تهدد الصحة. ويكشف الدكتور باباك أشرفي، الخبير الطبي في موقع Superdrug، النقاب عن حقائق صادمة ستغير نظرتك لروتينك اليومي. 1. مشاهدة المسلسلات طويلا عندما تثبت في مكانك […]

ظهرت المقالة مشاهدة المسلسلات الطويلة وزر “الغفوة”.. 11 عادة يومية تدفع ثمنها صحتك أولاً على ايشان.



