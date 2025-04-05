الكويت تمنح 2000 تأشيرة لمشجعي دهوك لحضور نهائي كأس الخليج للأندية

2025-04-05 17:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافقت الكويت، يوم السبت، على منحتأشيرات دخول لـ 2000 مشجع من أنصار نادي دهوك، لحضور مباراة فريقهم أمام القادسيةالكويتي، ضمن ذهاب نهائي بطولة كأس الخليج للأندية الأبطال.

وقال جيايتيمور، عضو مجلس النواب عن محافظة دهوك، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه أجرىاتصالات مباشرة مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وسفير العراق في الكويت منهلالصافي، أثمرت عن موافقة رسمية من السلطات الكويتية على إصدار التأشيرات.

وأضاف أن "التنسيقتم أيضاً مع بنگين ريكاني، المسؤول عن هيئة الطيران المدني العراقية، الذي وافقبدوره على تسيير ثلاث رحلات جوية من مطار أربيل إلى الكويت يومي الاثنين وصباحالثلاثاء، بشرط توفر العدد الكافي من المسافرين".

وأشار تيمور،إلى أن "الترتيبات كافة ستتم بانسيابية لتأمين سفر المشجعين، في خطوة تهدفلدعم نادي دهوك في مواجهته المرتقبة أمام القادسية الكويتي، وتمكين الجماهير منمؤازرة فريقهم في هذا اللقاء الحاسم".

وكان نادي دهوكقد باشر تدريباته في الكويت استعداداً لمباراة الذهاب التي ستُقام في 8 نيسانالجاري، فيما سيستضيف ملعب دهوك لقاء الإياب في 15 من الشهر ذاته، على أن يُتوجالبطل بعد احتساب مجموع نتيجتي المباراتين.

يُذكر أن وزيرالإعمار والإسكان والبلديات، بنگين ريكاني، كان قد أعلن سابقاً عن تكفّله بتأمينطائرة خاصة لنقل بعثة نادي دهوك من بغداد إلى الكويت، في إطار دعم الفريق خلالمشاركته التاريخية في نهائي البطولة الخليجية.