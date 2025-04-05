2025-04-05 18:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، تقديم طلب إلى مجلس النواب، يهدف إلى حظر تطبيق “التيك توك”، فيما أشارت إلى أنها لم تجد تفاعلاً بهذا الشأن. وقالت الياسري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته “إيشان”، إنها “قدمت طلباً رسمياً إلى مجلس النواب من أجل حظر تطبيق التيك توك، وذلك بعد ورود آلاف المناشدات من أغلب […]

ظهرت المقالة وزيرة الاتصالات: قدمنا طلباً إلى البرلمان لحظر تطبيق “التيك توك”.. وسننفذه حال صدوره أولاً على ايشان.



