2025-04-05 18:18:04 - المصدر: ايشان

أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استعدادها لأي حرب قد تحصل، بالتزامن مع التهديدات الأمريكية بشن ضربة على إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي، فيما قال الحرس في إيران، إن طهران تعلّمت طرق التغلب على العدو. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي: “لن نكون البادئين بالحرب لكننا مستعدون لأي حرب وتعلمنا طرق […]

ظهرت المقالة إيران تؤكد استعدادها لأي حرب: تعلّمنا طرق التغلب على العدو أولاً على ايشان.



