المرور العامة: منع مرور مركبات الحمل الكبيرة على جسر المثنى

2025-04-05 18:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، منع مرور مركبات الحمل الكبيرة على جسر المثنى.وذكرت المديرية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم منع مرور مركبات الحمل الكبيرة على جسر المثنى؛ لوجود أعمال صيانة".وأضاف البيان، أن "الطريق البديل لعبور مركبات الحمل الكبيرة القادمة، سيكون من سريع الشعلة ومنطقة التاجي باتجاه جسر الطارمية، والعبور إلى منطقة الراشدية باتجاه المحافظات الشمالية أو جانب الرصافة وبالعكس".