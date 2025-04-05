إيطاليا تحذر من التصعيد الجمركي مع واشنطن وتدعو إلى حلول متوازنة

2025-04-05 18:40:02 - المصدر: واع

متابعة – واعأكد وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي، اليوم السبت، ضرورة تجنّب اتخاذ إجراءات جمركية مضادة ضد الولايات المتحدة، مشددًا على أن التصعيد في هذا الملف من شأنه أن ينعكس سلبًا على جميع الأطراف، ولا سيما على الاقتصاد الإيطالي.وقال جورجيتي، خلال مشاركته في منتدى للأعمال عقد بالقرب من مدينة ميلانو: إن "إيطاليا تسعى إلى خفض وتيرة التصعيد في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى، أن "اتباع سياسة رسوم جمركية مضادة قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية واسعة، خاصة لإيطاليا".ويأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 20 في المئة على عدد من الدول التي تتمتع بفوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، من بينها إيطاليا وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي، أن "التعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه الإجراءات يتطلب مرونة أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق العام دون مخالفة القواعد المالية المعمول بها داخل التكتل الأوروبي".