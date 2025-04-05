المنافذ: ضبط 505 غرامات من مادة الكريستال بحوزة مسافرة أجنبية في منفذ الشلامجة

2025-04-05 18:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط أكثر من نصف الكيلوغرام من مادة (الكريستال) المخدرة بحوزة مسافرة أجنبية في منفذ الشلامجة.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، من إلقاء القبض على مسافرة أجنبية، ضبط بحوزتها (505) غرامات من مادة الكريستال المخدرة، كانت مخبأة داخل نعلها، في محاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد".وأضاف، أن "عملية الضبط تمت بالاشتراك مع مركز شرطة جمرك الشلامجة".وتابع، "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة والمادة المخدرة إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".