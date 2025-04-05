لتفادي رسوم ترامب.. نيسان تدرس نقل إنتاجها إلى أمريكا

2025-04-05 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادتصحيفة نيكي اليابانية، يوم السبت، أن شركة "نيسان موتورز" تدرس خيار نقلجزء من إنتاجها من اليابان إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تفادي الرسومالجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة.

وبحسب الصحيفة،فإن تنفيذ هذه الخطوة سيجعل "نيسان" أول شركة سيارات يابانية تعتمد هذهالاستراتيجية منذ فرض الرسوم الجديدة، وسط تزايد الضغوط على قطاع التصنيع فيالبلاد.

ويأتي ذلك في ظلاعتماد نيسان على مصنعين لإنتاج سيارة الدفع الرباعي الرياضية "روغ" (Rogue)،أحد أبرز طرازاتها في السوق الأميركية، أحدهما في محافظة فوكوكا اليابانية والآخرفي الولايات المتحدة.

ووفق التقرير،فإن نقل الإنتاج من مصنع فوكوكا إلى الأراضي الأميركية يهدف إلى تقليل التكاليفالمرتبطة بالرسوم، التي بلغت 25% على واردات السيارات اليابانية.

وتُعد الشركاتالصغيرة والمتوسطة المتعاقدة مع نيسان الأكثر تضرراً من هذا التحول المحتمل، نظراًلاحتمال تقليص حجم الطلبيات.

يشار إلى أن منبين 920 ألف سيارة باعتها نيسان في الولايات المتحدة خلال عام 2024، تم استيرادنحو 150 ألف سيارة منها من اليابان، أي ما يعادل 16% من المبيعات.

وفي تطور متصل،ذكرت وكالة كيودو اليابانية أن "نيسان" قررت الإبقاء على حجم الإنتاج فيمصنعها بولاية تينيسي الأميركية، متراجعة عن خطط سابقة لتقليص نوبات العمل، وذلكفي أعقاب فرض الرسوم الجديدة.

بالمقابل، أوقفتالشركة قبول الطلبات على موديلين من سيارات "إنفينيتي" الفاخرة التيتُنتج في المكسيك، للسوق الأميركية فقط، بينما سيستمر تصنيعهما للأسواق الأخرى كالمعتاد.

وقد أثارتالرسوم الأميركية الأخيرة، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 24% على وارداتالسيارات اليابانية، ردود فعل غاضبة في طوكيو. إذ وصفت الحكومة اليابانية القراربأنه "مؤسف للغاية"، ودعت واشنطن إلى التراجع عنه.

من جانبه، اعتبررئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أن الإجراءات الأميركية تُعد "أزمةوطنية"، داعياً إلى تنسيق وطني بين الحكومة والمعارضة لمواجهة تداعياتهاالاقتصادية.