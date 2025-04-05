النفط وحل الحشد وحرب إيران واتصال الشرع.. الإطار يعقد أهم اجتماع منذ تشكيله

2025-04-05 19:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصدر في الإطار التنسيقي، يوم السبت، عناجتماع مرتقب تعقده قوى وزعامات الاطار، لمناقشة جملة من الملفات المهمة، من بينهاملف أسعار النفط، وتفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيسالمرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قيادات وزعاماتالإطار ستعقد اجتماعا مهماً خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة بعض القضايا المهمةواتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

وأوضح المصدر، أن "من بين الملفات التي سيتممناقشتها بالتفصيل ملف اسعار النفط، على اعتبار أن أي تغيير فيه يؤثر بشكل مباشرعلى الوضع العام في البلاد واهمها مسألة الرواتب، كما سيطلع المجتمعون، على تفاصيلالمكالمة التي جرت أخيراً بين السوداني والشرع".

وأشار إلى أن المجتمعين، سيناقشون أيضاً قرارات ترامببخصوص توجيه ضربة عسكرية لايران ووضع العراق إزاء هذه التهديدات، بالإضافة إلى مطالباتالرئيس الأمريكي بحل الحشد الشعبي، علما أن الأخير غير ملزم كونه لم يوقع رسمياً أويصوت عليه الكونغرس الأمريكي".

ولفت المصدر، إلى أن "الاجتماع سيناقش أيضاً ملفالانتخابات النيابية وموعد إجرائها الذي قد يطرأ عليه بعض التغيير في حال استجدت أمورطارئة قد تعرقل إقامتها بشكل آمن".

وكانت مصادر في الاطار التنسيقي، قد أبلغت الوكالة في وقتسابق عن اتفاق قوى الإطار ي على عقد اجتماع موسع عقب انتهاء عطلة عيد الفطر،يعقبها اجتماع آخر مع ائتلاف إدارة الدولة.

والأسبوع الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياعالسوداني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أكد خلاله عمق الروابطالتاريخية والشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق، مشددين على أهمية"فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهةالتحديات الإقليمية ومنع التوتر في المنطقة".

كما بحث الجانبان، ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحةتهريب المخدرات"، حيث شدد الطرفان على "ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بينالبلدين لمنع أي تهديدات قد تؤثر على استقرارهما.