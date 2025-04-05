بعد اجتماع دون نتائج.. الاتحاد العراقي يلتئم الاثنين لحسم خليفة كاساس

2025-04-05 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرةالقدم، يوم السبت، تأجيل مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرة العراقية،وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد ظهراليوم.

وقال عضو اتحاد كرة القدم، غالبالزاملي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الخاص بالمنتخب والمدرب وأموراخرى تخص الكرة العراقية، تقرر تأجيله إلى يوم الاثنين المقبل".

وقالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز،أن "الاجتماع بدأ في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر اليوم، وشهدمناقشات حادة بين الحضور في ملفات مهمة تخص المرحلة المقبلة لمنتخب العراق، ومدربهالجديد لقيادة المباراتين الحاسمتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم".

من جانبه، بين عضو الاتحاد كوفند عبدالخالق، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، "لم نتوصل لحد الان لأي اتفاق".

وأضاف "أنا غير راض عن نفسي فيعملي بالاتحاد منذ أن بدأت العمل فيه وحتى الآن".

وامتنع عبد الخالق، عن أي تصريح يخصالمنتخب، مؤكدا أن "ذلك من واجبات لجنة المنتخبات، والاجتماع لم يناقش لحدالان موضوع تسمية المدرب"، مبينا أن "عقدي المؤتمر لأمر خاص بي، ولمتحدث أي مشاحنات أو شجار داخل الاجتماع بين الأعضاء".

يُذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدمكان قد قرر في وقت سابق إنهاء عقد المدرب الإسباني كاساس، على خلفية تراجع نتائجالمنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررةفي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذا وخسر المنتخب العراقي أمام نظيرهالفلسطيني بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما الشهر الماضي، ضمن الجولة الثامنة منمنافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.