لتجنب الرسوم الجمركية.. شركة نيسان اليابانية تدرس نقل بعض عملياتها إلى أميركا

2025-04-05 19:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تدرس شركة نيسان موتور Nissan اليابانية، نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأميركية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول الصيف لتجنب عملية التصدير، وفق ما ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، السبت. وتخطط شركة صناعة السيارات اليابانية لخفض الإنتاج في مصنعها في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز Rogue إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما قال التقرير. وأضاف التقرير أن سيارة روج الرياضية، وهي طراز رئيسي في السوق الأميركية، تنتجها نيسان حالياً في فوكوكا والولايات المتحدة. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، عن اعتزام رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفياً الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية. ويعتزم إيشيبا مطالبة ترامب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية من خلال إلقاء الضوء على مساهمات اليابان كأكبر مستثمر في الولايات المتحدة، حسبما قالت المصادر لوكالة جي جي برس اليابانية للأنباء السبت. مخاوف اتساع الحرب التجارية مع الصين تهبط بأسهم تسلا وصناعة الرقائق والبنوك وستخضع المنتجات اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 24 كجزء من خطط ترمب، التي أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي، لفرض تعرفات جمركية على الواردات من مجموعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وقال إيشيبا في تصريحات تلفزيونية خلال زيارة لمدينة أوساكا، غرب اليابان: سأتحدث منطقياً عن مدى استفادة اليابان من الولايات المتحدة. وأضاف أن اليابان ستدرس ضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن اليابان ليس لديها خطط لفرض رسوم جمركية انتقامية ضد الولايات المتحدة، قائلاً لن نلجأ إلى مبدأ العين بالعين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام