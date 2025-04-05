2025-04-05 19:55:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الحرب التجارية الأميركية على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً، داعياً إلى الصمود، وذلك بعد يوم من رد الصين برسوم مماثلة وتكبد أسواق المال العالمية خسائر كبيرة. وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال أن الصين واجهت ضربة أكثر شدة بكثير من الولايات المتحدة، وتابع نستعيد وظائف وشركات كما لم نستعد من قبل، إنها ثورة اقتصادية وسنربح. وأضاف ترامب اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلاً، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية. وبدأ موظفو الجمارك الأميركية، السبت، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10 على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكاً تجارياً أكبر خلال الأيام المقبلة. دخلت الرسوم الجمركية الأولية، البالغة 10 ، حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 04:01 بتوقيت غرينتش، في خطوة تشير إلى رفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل. وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، في يوم التحرير إلى تخبط أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين. وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن. ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية بنسبة 10 أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام