الحكيم: الانتخابات المقبلة قائمة وفي موعدها

2025-04-05 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الانتخابات القادمة قائمة في موعدها المحدد. وقال الحكيم خلال لقائه شيوخ ووجهاء العشائرية بحسب بيان تلقته (المدى)، إن"الانتخابات القادمة قائمة، وفي موعدها وكل كلام خلاف ذلك هو مجانب للواقع، وأن العراق مر بظروف سابقة وكانت شديدة، لكنها لم تعطل إجراء الانتخابات". وأعرب الحكيم، عن […]

