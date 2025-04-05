السيد الحكيم: الانتخابات قائمة في موعدها

2025-04-05 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الانتخابات قائمة في موعدها، فيما أشار إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون مرحلة فاصلة بين مرحلة الاستقرار واللا استقرار.وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السيد الحكيم التقى شيوخ ووجهاء العشائر العراقية في ديوان بغداد".وقال السيد الحكيم- حسب البيان: إن "الانتخابات المقبلة قائمة، وفي موعدها، وكل كلام خلاف ذلك هو مجانب للواقع"، موضحًا، أن "العراق مر بظروف سابقة وكانت شديدة، لكنها لم تعطل إجراء الانتخابات".وأعرب الحكيم، "عن قناعته بصعوبة تعديل قانون الانتخابات الذي أثبت فاعليته في انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان؛ مما يجعله قانونًا مقبولًا ومنصفًا".وأكد، أن "الانتخابات المقبلة ستكون مرحلة فاصلة بين مرحلة الاستقرار واللا استقرار"، مشددًا على، "ضرورة إبقاء التنافس الانتخابي في إطاره المقبول"، داعيًا، " لانتخاب الأكفأ والأجدر والمؤتمن على العملية السياسية والنظام السياسي".