الزراعة تحدد مدة منع صيد الأسماك في ثلاثة أقسام من البلاد

2025-04-05 20:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميحددت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، مدة منع صيد الأسماك في ثلاثة أقسام من البلاد، فيما بينت اتخاذ إجراءات قانونية بحق مخالفي قرار منع صيد الأسماك.وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة أصدرت قرار منع صيد الأسماك، ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في العراق، خاصة مع بدء موسم تكاثر الأسماك"، لافتًا إلى، أن "هذا القرار يمنع صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية، الأهوار والبحيرات والأنهار".وأضاف، أن "هذا القرار يبدأ من 15 شباط ولغاية 15 نيسان في المحافظات الجنوبية، ومن 15 شباط لغاية 1 أيار في مناطق وسط العراق"، مشيرًا إلى، أن "مناطق كركوك ونينوى يستمر لغاية الأول من تموز 2025".وأوضح سهر، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون صيد واستغلال الأحياء المائية رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000 وتعليمات رقم 10 لسنة 2000 بحق المخالفين لصيد الأسماك"، مؤكدًا، أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشرطة البيئية التابعة إلى وزارة البيئة".