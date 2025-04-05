الفريق الوطني: 150 شركة أبدت رغبتها في الاستثمار بمشاريع الطاقة الشمسية

2025-04-05 20:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، اليوم السبت، التوجه لإطلاق مشاريع طاقة شمسية طموحة خلال فصل الصيف، وفيما أشار إلى أن 150 شركة أبدت رغبتها المشاركة بتلك المشاريع، كشف عن عمل الحكومة على حلول لتمكين المواطنين من الاستعانة بالطاقة الشمسية دون كلفٍ إضافية.وقال رئيس الفريق نصير كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك دعمًا كبيرًا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإدخال مشاريع الطاقة الشمسية في قطاع الطاقة العراقي، مع التركيز على التحكم في إدارة الاستهلاك"، مبينًا، أن "الحلول الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها تمثل نموذجًا سريعًا وذكيًا للتخفيف من أزمة الكهرباء".وأضاف، أن "الفريق الوطني يعمل على إطلاق المشاريع في الأقضية والنواحي بالمحافظات الشمالية، الوسطى، الغربية، الجنوبية والوسطى، وسيركز على استخدام المقاييس الذكية ومنظومات الطاقة الشمسية الفعالة، مما سيسهم في تجاوز تحديات الشبكة الكهربائية"، لافتًا إلى، أن "هذه المشاريع لن تشكل عبئًا على الموازنة العراقية، إذ سيتم تنفيذها وفق نهج استثماري".وذكر، أنه" ضمن هذا المشروع الحيوي سياسة التحول الطاقي التي تبناها رئيس الوزراء التي بدأت بالفعل من القصر الحكومي، حيث تم قياس استهلاكه ليصل إلى 2.5 ميغاواط، فيما دخلت محطة شمسية بقدرة 2 ميغاواط حيز الإنشاء، مدعومة بميغاواط إضافي، ما سيغطي 80-90 بالمئة من استهلاك القصر الحكومي بالطاقة الشمسية".وأكد، أن "هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية واضحة لتمديد نطاق هذه السياسات إلى جميع القطاعات، بما في ذلك الحكومي، السكني، التجاري، الزراعي والصناعي، ما سيخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ويسهم في تقليل الطلب على الطاقة التقليدية"، مشيرًا إلى، أن "العراق يتمتع بموارد شمسية غنية تجعله في المرتبة الثانية بعد بلدان شمال أفريقيا من حيث الوقود الشمسي، حيث يمتلك قدرة تصل إلى 2000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنويًا، ما يؤهله ليكون أحد أهم الدول في إنتاج الطاقة المتجددة".وأكد، أن "إنتاج الطاقة الشمسية سيتم عند مراكز الأحمال، مما سيقلل من مشاكل الشبكة الكهربائية مثل الاختناقات والمحولات المتضررة، وسيتم دمجها مع عدادات ذكية للتحكم بالاستهلاك لأول مرة".وأوضح كريم، أن "المحطات التي سيتم إنشاؤها ستكون متوسطة الحجم، حيث تبدأ من 3 ميغاواط للقضاء الواحد، وتصل إلى 30-100 ميغاواط حسب الحاجة"، موضحًا، أن "كل قضاء سيكون مجهزًا بحصته من الطاقة الكهربائية، مما سيقلل الاستهلاك من الشبكة التقليدية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة".وأشار إلى، "وجود مبادرة من البنك المركزي لدعم المشاريع المنزلية، والحكومة تعمل على حلول استثمارية تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة الشمسية دون تحمل كلف إضافية، حيث ستكون المنظومات تابعة للمستثمر، وسيتم دعم فواتير الكهرباء بنسبة 90 بالمئة دون تغيير في الأسعار".وأكد كريم، أن "هذه المشاريع ستبدأ في بداية الصيف المقبل، بعد أن خصص مجلس الوزراء أراضي زراعية لإنشاء المحطات عليها"، مشيرًا إلى، أن "مدة تنفيذ المرحلة الأولى ستتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مع خطط مستقبلية لتعزيز الشبكة الكهربائية ودعم استقرارها في جميع المحافظات".