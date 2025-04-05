من أربيل.. وكالة الصحافة الفرنسية تقيم معرضها الفوتوغرافي الأول بالشرق الأوسط (صور)

2025-04-05 20:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة أربيل، عاصمةإقليم كوردستان، يوم السبت، افتتاح معرض فوتوغرافي خاص بمصوري وكالة الصحافةالفرنسية، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن"المعرض افتتح في مؤسسة فريمينك للصور الصحفية في أربيل، وسط أجواء فنيةوثقافية".

وأضاف أن "المعرض يضم أفضل صورلمصوري الوكالة من داخل العراق وبعض الدول الإقليمية"، مبينا أن "هذاالمعرض هو الألو للوكالة الفرنسية على مستوى الشرق الأوسط".