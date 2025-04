مجلس الوزراء يتخذ 4 خطوات بشأن ضرائب ترامب

2025-04-05 21:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اتخذت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عدة خطوات لمواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، فيما كشفت أن أغلب الصادرات العراقية لأمريكا تتم من خلال أسواق دول أخرى. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان تلقته (المدى) إن "السوداني ترأس اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار […]

