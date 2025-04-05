2025-04-05 21:27:04 - المصدر: ايشان

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن. واستعرض الاجتماع بحسب بيان ورد لـ “إيشان”، […]

ظهرت المقالة بعد رسوم ترامب.. العراق يعلن عدة قرارات تخص تجارته الدولية وعلاقاته مع أمريكا أولاً على ايشان.



