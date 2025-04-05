أمانة بغداد: خطة حكومية لتحسين الواقع البيئي بثلاثة مستويات

2025-04-05 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت أمانة بغداد، اليوم السبت، مضي الحكومة بخطة لتحسين الواقع البيئي بعدة مستويات، تشمل معالجة النفايات واستثمارها في توليد الكهرباء وتنفيذ حملات تشجير وكذلك تنفيذ مشروع الحزام الأخضر.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحكومة ماضية في مشاريعها الخاصة بتحسين الواقع البيئي، حيث وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية الذي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية ويُصنّف ضمن مشاريع الجيل الرابع، حيث يُعدّ الأول من نوعه في العراق والثاني على مستوى العالم".وأضاف، أن "المشروع من المتوقع أن يسهم في تحويل ستة آلاف طن من النفايات إلى 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، من شأنه دعم المنظومة الكهربائية في العاصمة بغداد وتحسين الواقع البيئي عبر التخلص من النفايات بتوليد الكهرباء وكذلك منع حرقها أو طمرها".وبيّن الجنديل، أن "المرحلة الأولى من المشروع تم التعاقد عليها مع شركة صينية متخصصة، وقد جرى وضع حجر الأساس بحضور رئيس مجلس الوزراء وأمين بغداد، وممثلين عن الجهات المعنية".وأشار إلى، أن "الأمانة تعمل أيضًا على تنفيذ مشروع مماثل في منطقة أبي غريب، يستهدف تحويل ثلاثة آلاف طن من النفايات إلى 100 ميغاواط إضافية من الطاقة، نظرًا لأن العاصمة بغداد تنتج يوميًا ما بين 9 إلى 10 آلاف طن من النفايات".وفي سياق الجهود ذاتها ضمن خطة تحسين الواقع البيئي، لفت الجنديل إلى أن "الأمانة أطلقت حملات واسعة للتشجير، أسفرت عن زراعة أكثر من 168 ألف شجرة خلال الموسم الخريفي الماضي، فيما تتواصل حاليًا زراعة 100 ألف شجرة معمّرة خلال الموسم الربيعي بالتعاون مع المدارس والفرق التطوعية".كما أكد الجنديل "مباشرة الأمانة بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر في منطقة أبي غريب، بمساحة 500 دونم، حيث تشمل المرحلة الأولى زراعة 250 ألف شجرة باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل نسب التلوث"، لافتًا إلى استكمال البنية التحتية للمشروع.