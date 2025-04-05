إحباط محاولة تهريب 4 عجلات في ميناء أم قصر

2025-04-05 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب 4 عجلات في مركز جمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر.وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للجمارك الدكتور ثامر قاسم داود، تمكن مركز جمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر من إحباط محاولة تهريب حاوية محملة بــ ( 4 ) عجلات دون الموديل المسموح استيراده".وأضافت، أنه "من جانب آخر، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى من ضبط (4) شاحنات محملة بــ (سجاد، بصل، خس) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".وأشارت الهيئة إلى، أن "عمليات الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع جهاز المخابرات الوطني و هيئة المنافذ الحدودية وبإسناد من شرطة الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".